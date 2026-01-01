Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
34. Žádost o informace k dopravnímu značení a měření rychlosti v obci Knapovec
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 13. června 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), prostřednictvím které žadatel žádá o zaslání dokumentů vedených pod č. j. KRPE-23724-2/ČJ-2026-171106 a KRPE-47886-2/ČJ-2022-171106 týkajících se dopravního značení a měření rychlosti v katastrálním území obce Knapovec.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje ve spolupráci s příslušným organizačním článkem povinného subjektu (dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí) přílohou tohoto sdělení požadované informace.
Požadovaná informace jsou žadateli poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím datové schránky.
Poskytnuté informace jsou součástí příloh tohoto dokumentu.