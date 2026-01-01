Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
33. Žádost o poskytnutí soupisu výjezdů ke konkrétním osobám na Chrudimsku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 5. června 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatelky o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatelka domáhá soupisu všech výjezdů a jednání na „PČR Chrudim“ realizovaných v souvislosti s osobou žadatelky a jejím bývalým partnerem.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona níže uvádí seznam čísel jednacích událostí šetřených příslušným organizačním článkem povinného subjektu (tj. obvodním oddělením Chrudim) v souvislosti s žadatelkou a jejím bývalým partnerem.
KRPE-36571/ČJ-2022-170313-BT , KRPE-53213/PŘ-2022-170313, KRPE-65671/ČJ-2022-170313 , KRPE-74176/ČJ-2022-170313 , KRPE-87112/TČ-2022-170313 , KRPE-93292/ČJ-2022-170313 , KRPE-111170/ČJ-2022-170313 , KRPE-7087/PŘ-2023-170313 , KRPE-38058/ČJ-2024-170313, KRPE-42512/ČJ-2024-170313 , KRPE-27397/ČJ-2025-170313 , KRPE-39845/ČJ-2025-170313 , KRPE-42154/ČJ-2025-170313 , KRPE-62643/ČJ-2025-170313 , KRPE-79243/ČJ-2025-170313 , KRPE-31567/ČJ-2026-170313.
Požadované informace jsou žadatelce poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou jí zaslány prostřednictvím datové schránky.