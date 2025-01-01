Policie České republiky  

33. Žádost o poskytnutí informací týkajících se nenávistných incidentů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 30. října 2025 byla ke Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) postoupena žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“).

Žadatel konkrétně požaduje poskytnutí bližších informací týkajících se nenávistných incidentů, které se staly na území Pardubického kraje v roce 2024, konkrétně se jedná o trestní řízení vedená pod sp. zn. KRPE-4090/TČ-2024-170971, KRPE-6736/TČ-2024-170371, KRPE-30025/TČ-2024-170671, KRPE-31796/TČ-2024-170371, KRPE-37946/TČ-2024-170671 a KRPE-41100/TČ-2024-170971.

Konkrétní dotazy včetně poskytnutých odpovědí naleznete v příloze tohoto dokumentu. 

