Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
33. Žádost o poskytnutí informací týkajících se nenávistných incidentů
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 30. října 2025 byla ke Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) postoupena žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“).
Žadatel konkrétně požaduje poskytnutí bližších informací týkajících se nenávistných incidentů, které se staly na území Pardubického kraje v roce 2024, konkrétně se jedná o trestní řízení vedená pod sp. zn. KRPE-4090/TČ-2024-170971, KRPE-6736/TČ-2024-170371, KRPE-30025/TČ-2024-170671, KRPE-31796/TČ-2024-170371, KRPE-37946/TČ-2024-170671 a KRPE-41100/TČ-2024-170971.
Konkrétní dotazy včetně poskytnutých odpovědí naleznete v příloze tohoto dokumentu.