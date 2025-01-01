Policie České republiky  

Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

32. Žádost o poskytnutí informací o stavu podaného trestního oznámení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 30. října 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím e-podatelny žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), v rámci které žadatel požaduje poskytnutí informací o stavu trestního oznámení podaného žadatelem.

Anonymizovanou odpověď naleznete v příloze. 

