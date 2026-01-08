Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
318 cizinců na našem území pobývalo neoprávněně
Policisté z odboru cizinecké policie na Vysočině loni zahájili rekordních 124 trestních řízení.
Policisté z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zaměřovali v loňském roce svoji činnost v rámci běžného výkonu služby a při mimořádných bezpečnostních akcích zejména na problematiku dodržování zákona o pobytu cizinců, odhalování neoprávněně pobývajících cizinců, a také na odhalování padělaných dokladů a veřejných listin.
V roce 2025 policisté odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zjistili celkem 318 cizinců, kteří na území České republiky pobývali bez pobytového oprávnění, což představuje 37% nárůst ve srovnání s loňským rokem. Jednalo se zejména o cizince, kteří na našem území pobývali bez platného povolení k pobytu, bez patřičného víza či procházeli evidencí nežádoucích osob anebo vykonávali pracovní činnost, pro kterou neměli povolení. Z hlediska státní příslušnosti bylo nejvíce případů vedeno v rámci správního řízení s občany Ukrajiny a Moldavska.
V oblasti tranzitní nelegální migrace byl odhalen na teritoriu kraje pouze jeden případ. V této oblasti se jednalo o rapidní pokles oproti minulým obdobím. Pokles v oblasti tranzitní nelegální migrace však kopíruje trend v této oblasti v rámci celého území České republiky. Dané problematice se budou cizinečtí policisté intenzivně věnovat i nadcházejícím období.
Co se týká dalších činností, zaměřili se policisté odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina na neregulerní doklady a padělky veřejných listin. Policisté z odboru cizinecké policie prováděli loni činnosti zaměřené na odborné zkoumání pravosti cestovních dokladů, řidičských průkazů, lékařských zpráv, ale i dokladů předkládaných cizinci při žádostech o pobyt na území České republiky.
„Počty odhalených trestných činů spadající do působnosti cizinecké policie byly v roce 2025 na teritoriu kraje rekordní. Naši policisté realizovali celkem 124 trestních řízení a dosáhli objasněnosti ve výši 98 procent. Podařilo se nám odhalit např. 38 padělaných veřejných listin, přižemž se jednalo zejména o padělané lékařské zprávy, padělky oddacích listů a opisů z rejstříku trestů, včetně dokumentů legalizující pobyt cizinců na území České republiky,“ uvedl plk. Mgr. Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
Policisté odboru cizinecké policie odhalili 38 pachatelů trestné činnosti, kteří byli podezřelí ze spáchání přečinů poškození cizích práv a padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy v souvislosti s žádostmi o vydání oprávnění k řízení motorových vozidel, kdy cizinci neabsolvovali řádně výuku v autoškole podle platné legislativy, a místo toho si za úplatu pořizovali padělané dokumenty, které sloužily jako podklad k jejímu zdánlivému absolvování. Loni byl zaznamenán i nárůst trestních řízení na úseku napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, a to zejména v souvislosti s předkládanými padělanými oddacími listy, či dalšími padělanými dokumenty k zajištění ubytování, které dále cizinci užili jako pravé v dalším řízení.
„V této souvislosti je třeba zmínit, že v 21 případech byli cizinci řešeni pro trestný čin podvodu, kdy ze strany státních příslušníků Ukrajiny docházelo k neoprávněnému čerpání humanitárních dávek, čímž státu vznikla škoda, která byla vyčíslena na více než 900 000 Kč.“ doplnil vedoucí odboru cizinecké policie.
Během roku 2025 bylo jednotlivými odděleními odboru cizinecké policie provedeno celkem 13 540 pobytových kontrol, z čehož 653 pobytových kontrol bylo provedeno v zařízeních poskytujících ubytovací služby, 397 kontrol v objektech pro výdělečnou činnost a 12 490 ostatních kontrol. V rámci všech pobytových kontrol bylo při naší činnosti policisty zkontrolováno 30 000 cizinců, kdy bylo v 2 311 případech zjištěno porušení ustanovení zákona o pobytu cizinců.
„Součinnostní akce zaměřené na odhalování případů nelegální migrace, nelegální práce a dodržování jednotlivých ustanovení zákona o pobytu cizinců na území České republiky policisté v některých případech prováděli ve spolupráci s pracovníky oblastního inspektorátu práce, živnostenského úřadu, celního úřadu a dalšími složkami policie,“ uzavírá plk. Mgr. Oldřich Chaloupka.
Policisté odboru cizinecké policie loni odhalili při pobytových kontrolách celkem 3 506 přestupků, kdy z uvedeného počtu bylo 2 311 přestupků zjištěno za porušení jednotlivých ustanovení zákona o pobytu cizinců.
Odbor služby cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina aktuálně hledá posily do svého týmu. V současné době je na odboru, který se dělí na čtyři samostatná oddělení, služebně zařazeno 70 policistek a policistů, kteří zajišťují běžný výkon služby a realizují i mimořádná bezpečnostní opatření, která se zaměřují například na odhalování nelegální migrace a pobytové kontroly. Nově nastupující policisté mohou nalézt uplatnění na oddělení dokladů a speciálních činností, oddělení dokumentace, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort a oddělení pobytových agend, kde na ně čeká sice náročná, ale velice pestrá a zajímavá práce.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
8. ledna 2026