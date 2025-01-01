Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
31. Žádost o poskytnutí informace o probíhajícím trestním řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 23. října 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), v rámci které žadatel požaduje poskytnutí informací o probíhajícím trestním řízení, tj. obecné informace o tom, zda Policie České republiky v souvislosti se svědky, kteří vystupovali v trestním řízení vedeném pod č. j. KPRPE-35477/TČ-2025-170971, se vede jakékoli další trestní řízení.
Krajské ředitelství žádost posoudilo a sděluje k ní následující. Podle ustanovení § 11 odst. 6 informačního zákona platí, že povinný subjekt neposkytne informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení, pokud by jejich poskytnutí ohrozilo práva třetích osob anebo schopnost orgánů veřejné moci mj. předcházet trestné činnosti.
Žadatel sám uvádí, že požaduje poskytnutí obecných informací, a nikoli konkrétních informací o fyzických osobách nebo informací způsobilých ohrozit předcházení nebo odhalování trestné činnosti.
Krajské ředitelství na základě žádosti a povahy požadovaných informací došlo k závěru, že požadované informace lze ad hoc poskytnout. Policejní orgán krajského ředitelství vedl v souvislosti se svědky trestní řízení související s č. j. KRPE-35477/TČ-2025-170971, přičemž došlo k zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 trestního řádu.