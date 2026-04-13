30letý muž skončil ve vazbě
Rozsáhlá realizace napříč okresem Trutnov.
Trutnovští kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodních oddělení územního odboru Trutnov v uplynulých dnech objasnili rozsáhlou sérii majetkových trestných činů, kterých se dopouštěla pětice mužů napříč celým trutnovským okresem.
realizace majetekMuži ve věku 20, 22, 30, 37 a 38 let kradli samostatně, ve dvojicích i ve skupinách. Brali vše, co jim přišlo pod ruku. Policisté je zadrželi minulý týden a policejní komisař proti nim zahájil trestní stíhání pro podezření z přečinů krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Všichni obvinění jsou policistům dobře známí a mají bohatou trestní minulost. Třicetiletý muž po zadržení policistům vydal některé kradené věci, které budou následně vráceny poškozeným.
Podle kriminalistů se pětice od února do svého zadržení dopustila téměř dvaceti skutků v Trutnově, Úpici, Dvoře Králové nad Labem, Prosečném, Choustníkově Hradišti a Chotěvicích. Celková škoda se vyšplhala až k 500 tisícům korun.
Terčem jejich útoků byly dílny a kůlny se zahradním nářadím, sklepy s jízdními koly a příslušenstvím, rodinné domy, odkud mizely například hudební nástroje (španělská kytara, mandolína), starožitné francouzské hodiny či alkohol. Kradli také v prodejnách s drogistickým zbožím a v obchodech s hračkami. V jednom případě vnikli na zahradu rodinného domu a odcizili z dokovací stanice zaparkovanou zahradní sekačku.
realizace majetekDvaadvacetiletý obviněný navíc u zemědělského objektu v Prosečném odcizil nákladní vozidlo Peugeot. Přestože má vysloven zákaz řízení, s vozidlem dojel až do Dvora Králové nad Labem, kde na Výšince narazil do svodidel a poté auto odstavil.
Policejní komisař podal státnímu zástupci návrh na vzetí 30letého muže do vazby. Soudce okresního soudu v Trutnově návrh akceptoval a muž je nyní stíhán vazebně. V případě prokázání viny mu hrozí až pět let odnětí svobody. Ostatní obvinění jsou stíháni na svobodě.
por. Pižlová Šárka, DiS.
13.4.2026, 14:30