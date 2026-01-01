Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
30. Žádost o poskytnutí usnesení o odložení věci z konkrétního spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 21. května 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také jen „povinný subjekt“) prostřednictvím e-podatelny žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatel domáhá poskytnutí anonymizované kopie usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) vydaného dne 17. února 2026 ve věci vedené pod č. j. KRPE-27859/TČ-2025-170371.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje přílohou tohoto sdělení požadované informace.
Vzhledem ke skutečnosti, že požadovaný dokument (usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 1 trestního řádu vydané dne 17. února 2026 ve věci vedené pod č. j. KRPE-27859/TČ-2025-170371) obsahuje osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, přistoupil povinný subjekt postupem podle § 12 ve spojení s § 15 odst. 3 informačního zákona k jejich anonymizaci.
Požadované informace jsou žadateli poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím datové schránky