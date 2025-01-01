Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
30. Žádost o poskytnutí dokumentu z konkrétního spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 22. října 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), v rámci které žadatel požaduje poskytnutí úředního záznamu o podaném vysvětlení svědkyně v rámci přípravného řízení vedeného pod č. j. KRPE-100085/TČ-2023-170613.
Odpověď naleznete v přiložených dokumentech.