„30 tisíc nebo život!“

PLZEŇ – Nalákala ho na sexuální hrátky a potom ho společně se dvěma komplici okradla.

Kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 30 a 44 let a jedné šestadvacetileté ženy, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, zločinu vydírání a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Žena byla z těchto trestných činů obviněna ve formě účastenství.

K loupežnému přepadení došlo osmý květnový den letošního roku ve večerních hodinách. Podle dosud zjištěných skutečností vylákala 26letá žena poškozeného prostřednictvím svého profilu na sociálních sítích ke schůzce pod záminkou sexu. Pár se sešel v jednom z plzeňských bytů, kde měl starší z obviněných pronajatý pokoj. Po chvíli do místnosti vstoupili oba obvinění muži a začali poškozenému vyhrožovat se slovy, že pokud jim nedá 30 tisíc korun, ublíží mu. Doslova mu měli sdělit: „30 tisíc nebo život!“ Přitom měli oba držet v ruce nůž. Poté poškozeného pod pohrůžkou násilí donutili svléknout se do spodního prádla. Oblečení prohledali a našli v něm klíče od vozidla, které měl mladý muž zaparkované před domem. Dva z obviněných následně vnikli do automobilu a odcizil z něj různé věci, včetně platební karty. Odcizené věci pak přinesli zpět do pokoje, kde poškozeného hlídal třetí z obviněných. Šestadvacetiletý muž poté pod dalším nátlakem sdělil agresorům PIN k platební kartě a ze strachu o svůj život jim vydal i mobilní telefon v hodnotě 20 tisíc korun, takzvané chytré hodinky a stravenky v hodnotě 500 korun. Násilníkům to však nestačilo a donutili ho, aby s nimi jel k sobě domů za účelem získání dalších finančních prostředků. Když všichni vyšli z domu, poškozený využil jejich chvilkové nepozornosti a z místa utekl. Přepadení ihned oznámil na linku 158. Díky skvělé a hlavně rychlé a precizní práci, policisté trojici zadrželi následující den. Všichni tři u sebe měli některé z odcizených věcí, a to včetně občanského průkazu poškozeného muže.

Oba obvinění muži jsou stíháni vazebně. Šestadvacetiletá žena je stíhána na svobodě. Ve věci nadále probíhá vyšetřování.

por. Michaela Raindlová

14. května 2025

