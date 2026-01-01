3 řidiči za 3 dny pod vlivem alkoholu na Zlínsku
Jeden z nich havaroval.
Se silně opilými řidiči se na Zlínsku v březnu, zřejmě po „suchém únoru“, roztrhl pytel. Za poslední 3 dny to byli opět dva muži s více než 2 promile a jedna žena s 1,5 promile alkoholu, kteří usedli za volant.
V sobotu asi třicet minut po devatenácté hodně řídil pod vlivem alkoholu nákladní vozidlo Volkswagen čtyřicetiletý cizinec. Poté, co ho na ulici Zlínská po cestě z Otrokovic do Zlína zkontrolovali policisté z dálničního oddělení, nestačili se divit. Dechová zkouška u něj ukázala cifru 2,38 a 2,55 promile alkoholu. Řidič přiznal, že před jízdou pil alkohol. Policisté mu další jízdu zakázali.
Následující den patnáct minut před pátou hodinou ráno nezvládl projet zatáčkou třiatřicetiletý cizinec při jízdě od Luhačovic do Kladné – Žilín, dostal smyk a se Škodou Octavia přejel do protisměru, kde narazil do stromu. Důvod byl zřejmý. Dechová zkouška u řidiče ukázala hodnotu 2,27 promile. Se zraněním ho záchranáři převezli do nemocnice.
A třetím hříšníkem byla v pondělí v poledne čtyřiapadesátiletá žena, která řídila nákladní automobil DAF v Otrokovicích. Po zastavení policisty ukázala dechová zkouška opakovaně téměř 1,5 promile alkoholu. Řidička se k požití alkoholu přiznala a policisté jí zadrželi řidičský průkaz.
Za ohrožení pod vlivem návykové látky jim hrozí až roční, ve druhém případě až tříletý, pobyt za mřížemi, vysoká pokuta a zákaz řízení motorových vozidel.
31. března 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková