Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

3 piva – 3 promile?

Vysvětlení bylo prosté. 

Záhadu týkající se množství vypitého alkoholu před jízdou řešili o víkendu ve Zlíně policisté z pohotovostního a eskortního oddělení. Nakonec měla poměrně jednoduché vysvětlení.

Devětatřicetiletý cizinec za volantem vozidla Volkswagen Touran po zastavení policisty a dechové zkoušce tvrdil, že vypil pouze tři piva. Tomu však neodpovídaly výsledky dechové zkoušky. Ta ukázala hodnotu 2,8 promile alkoholu v dechu, opakované měření pak 2,9 promile.

Až později, během další komunikace, vyšlo najevo, že se skutečně jednalo o tři piva. Byly to ale tři dvoulitrové lahve, čili celkem 12 piv.

Doklady a oprávněnost pobytu cizince na našem území prověřují policisté z cizinecké policie.

Cizinec je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a v případě odsouzení by mohl strávit až rok za mřížemi, také ho pravděpodobně čeká vysoká pokuta a zákaz řízení motorových vozidel.

7. května 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

Odkazy do noveho okna

Dechová zkouška

Dechová zkouška 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 