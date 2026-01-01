3 piva – 3 promile?
Vysvětlení bylo prosté.
Záhadu týkající se množství vypitého alkoholu před jízdou řešili o víkendu ve Zlíně policisté z pohotovostního a eskortního oddělení. Nakonec měla poměrně jednoduché vysvětlení.
Devětatřicetiletý cizinec za volantem vozidla Volkswagen Touran po zastavení policisty a dechové zkoušce tvrdil, že vypil pouze tři piva. Tomu však neodpovídaly výsledky dechové zkoušky. Ta ukázala hodnotu 2,8 promile alkoholu v dechu, opakované měření pak 2,9 promile.
Až později, během další komunikace, vyšlo najevo, že se skutečně jednalo o tři piva. Byly to ale tři dvoulitrové lahve, čili celkem 12 piv.
Doklady a oprávněnost pobytu cizince na našem území prověřují policisté z cizinecké policie.
Cizinec je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a v případě odsouzení by mohl strávit až rok za mřížemi, také ho pravděpodobně čeká vysoká pokuta a zákaz řízení motorových vozidel.
7. května 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková