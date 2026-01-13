Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
3. AKTUALIZACE - Havárie nákladního vozidla na komunikaci I/13
Ve směru na Liberec je komunikace uzavřena z důvodu vyprošťování nákladního vozidla.
3. AKTUALIZACE ze dne 13. 1. 2026 ve 14.40 hodin:
Silnice I/13 mezi Bílým Kostelem a Jitravou je ve směru na Liberec zprůjezdněna jedním jízdním pruhem. Při projíždění místem dopravní nehody stále dbejte zvýšené opatrnosti!
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí
____________________________________________________________________
2. AKTUALIZACE ze dne 13. 1. 2026 ve 12.50 hodin:
Předbežný konec uvedené uzavírky byl prodloužen do 16.00 hodin.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí
________________________________________________________________________________________________________________
AKTUALIZACE ze dne 13. 1. 2026 v 11.30 hodin:
Na základně aktuálních skutečností na místě dopravní nehody, předběžně předpokládáme uzavření uvedeného ůseku silnice do 14.00 hodin. Tedy do doby než bude z komunikace odstraněn havarovaný nákladní vůz.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvči
________________________________________________________________________________________________________________
V úterý 13. ledna došlo krátce po 8. hodině k havárii nákladního vozidla na komunikaci I/13 mezi Jitravou a Bílým Kostelem ve směru na Liberec. Havárie kamionu do svodidel si vyžádala jedno lehké zranění u řidiče soupravy. V současné době je komunikace ve směru do Liberce uzavřena z důvodu vyšetřování okolností a příčin vzniku samotného nehodového děje a z důvodu odklízení následků havárie.
Objízdná trasa ve směru na Liberec je svedena k obci Dolní Suchá ve směru přes Bílý Kostel. Jsme na místě a řídíme dopravu. Apelujeme na řidiče, aby přizpůsobili jízdu stavu a povaze vozovky a aby se řídili pokynu policistů.
Děkujeme.
13. ledna 2026
mjr. Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje