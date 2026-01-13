Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
3 109 osob, po kterých jsme loni pátrali v Ústeckém kraji
Lidé se skrývali různě. U známých, v zahraničí, ale i na opravdu netradičních místech.
V roce 2025 policisté v Ústeckém kraji pátrali celkem po 3 109 osobách, v dalším sledovaném roce tj. 2024 po 3 199 osobách a v roce 2023 po 2 912 osobách. Do těchto statistik jsou zahrnuty osoby, na které byl vydán příkaz k předvedení, zatčení, dodání do výkonu trestu odnětí svobody, dále pohřešované osoby a další hledané osoby.
V minulém roce bylo vyhlášeno pátrání po 313 pohřešovaných osobách. Všechny tyto osoby se policistům podařilo vypátrat. Ve 21 případech se jednalo o děti, které byly vypátrány a nalezeny v pořádku. Dále policisté pátrali v 9 případech po osobách seniorského věku. V rámci pátrání se často setkáváme s případy, kdy je nutné hledat osoby v souvislosti s podezřením na utonutí, což patří mezi nejzávažnější a časově nejnáročnější zásahy.
Z dlouhodobé praxe můžeme říct, že kriminalisté nejčastěji pátrají po pachatelích trestných činů. Dále pak po svěřencích výchovných a diagnostických zařízení, kteří zařízení svévolně opustí a nevrátí se zpět. Třetí výraznou skupinou jsou osoby, na které byl soudem vydán příkaz k zatčení. Poslední výraznou skupinou jsou osoby, které se úmyslně vyhýbají nástupu do výkonu trestu odnětí svobody nebo se snaží zmařit průběh trestního řízení. Nejde tedy jen o podezřelé, ale často i o osoby pravomocně odsouzené, které se rozhodly „zmizet z dohledu“.
Spektrum úkrytů je velmi široké. Od pobytu u známých či příbuzných až po snahu ukrýt se v zahraničí, což je dnes poměrně častý scénář. Výjimkou nejsou ani opravdu kuriózní případy. V jednom z nich policisté nalezli hledanou osobu ukrytou v lednici. Policisté pátrali také po muži, kterého srazil vlak. Nakonec byl vypátrán doma bez vážnějších zranění. Další pátrání bylo vyhlášeno po sportovci na základě oznámení o pádu paraglidisty. Toto oznámení se však nepotvrdilo. V dalším případě byl oznámen nález oblečení na břehu řeky Ohře. Provedeným šetřením policisté zjistili, že se zde muž měl v podnapilém stavu svléknout a z místa následně odejít.
Převážně ale platí, že lidé volí spíš „nenápadné“ skrývání a spoléhají na anonymitu, případně na to, že se jim podaří opustit republiku.
Nicméně každý, kdo vědomě napomáhá skrývání hledané nebo pohřešované osoby, se vystavuje riziku trestního postihu. Může se jednat o trestný čin nadržování. Jinak řečeno, dobrý úmysl nebo snaha „pomoci“ se může velmi rychle změnit ve vážný právní problém.
Policie nasazuje vždy všechny dostupné síly a prostředky, a to bez ohledu na terén či denní dobu. V praxi to znamená zapojení letecké podpory, tedy vrtulníků a dronů, kynologů se služebními psy, pořádkových jednotek i specialistů z dalších útvarů. Na pátrání se běžně podílejí i další složky integrovaného záchranného systému a v některých případech také dobrovolníci. Cílem je co nejrychlejší a nejefektivnější výsledek.
Veřejnost je pro nás jeden z naprosto klíčových partnerů. Právě díky všímavosti lidí se policistům opakovaně daří osoby vypátrat, ztotožnit nebo alespoň získat zásadní poznatky k jejich pohybu či pobytu. Každá informace, byť se může zdát na první pohled nepodstatná, může sehrát důležitou roli. Tímto chceme i veřejnosti poděkovat.
Významným nástrojem pro veřejnost i pro policisty při pátrání po pohřešovaných osobách je využívání aplikace ECHO. Jedná se o mobilní aplikaci, která zapojuje širokou veřejnost do pátrání po pohřešovaných osobách, zejména dětí a seniorů, kteří jsou v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví. V těchto případech hrají čas a rychlá reakce zásadní roli. Minuty jsou kritické zejména tehdy, pokud se jedná o dítě v ohrožení, seniora v ohrožení nebo nemocnou osobu. V takových situacích rozhodně oznámení neodkládejte. Je potřeba okamžitě kontaktovat policii.
V případě, že se do určité doby nepodaří zjistit aktuální pohyb nebo pobyt pohřešované či hledané osoby, policie pátrání neukončuje. Průběžně vyhodnocujeme nové poznatky, pracujeme s informacemi od veřejnosti i dalších institucí a využíváme všechny dostupné databáze a operativní postupy. Pátrání pokračuje tak dlouho, dokud nejsou vyčerpány všechny reálné možnosti.
Více informací včetně odkazů pro stažení naleznete pod tímto odkazem: https://www.aplikaceecho.cz/
Přímé linky ke stažení aplikace - App store a Google play.
13.1.2026
mjr. Mgr. Kamil Marek