Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
29. Žádost o poskytnutí informací ke konkrétní dopravní nehodě na Chrudimsku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 20. května 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatelky o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatelka domáhá poskytnutí informací týkajících se výsledku šetření dopravní nehody, ke které došlo dne 15. července 2023 v čase kolem 10:50 hodin na silnici I/17 v obci Bylany (okres Chrudim). Žadatelka konkrétně žádá o poskytnutí těchto informací:
1. Jakým způsobem bylo šetření této dopravní nehody ze strany Policie ČR pravomocně ukončeno (např. zda byla věc odevzdána příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku, odložena, nebo zda bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu).
2. V případě, že věc byla postoupena jinému orgánu (např. Městskému úřadu Chrudim či státnímu zastupitelství), žádám o sdělení, kterému konkrétnímu orgánu a pod jakým číslem jednacím byla věc předána.
3. Žádám o poskytnutí kopie anonymizovaného textu závěrečného rozhodnutí (např. usnesení o odložení věci, rozhodnutí o přestupku apod.), kterým Policie ČR toto řízení ze své strany ukončila.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona uvádí následující.
Příslušný organizační článek povinného subjektu (dopravní inspektorát Chrudim) šetřil předmětnou dopravní nehodu pod č. j. KRPE-63100/PŘ-2023-170306. Věc byla dne 5. září 2023 oznámena městskému úřadu Chrudim k projednání přestupku. Žádné „závěrečné rozhodnutí“ nebylo povinným subjektem vydáno.
Požadovaná informace je žadatelce poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a bude jí zaslána prostřednictvím datové schránky.