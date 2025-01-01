Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

28. Žádost o poskytnutí informací ohledně srážky vlaku s kamiónem

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 29. září 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím datové schránky krajského ředitelství žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), v rámci které žadatel požaduje poskytnutí informací o srážce vlaku s kamiónem na železničním přejezdu v Chocni na trati Praha - Ostrava.

Krajské ředitelství žádost posoudilo a sděluje k ní následující. Písemný materiál k dotazované události byl již v souladu se skartačním řádem a skartačním plánem skartován, přičemž ani komplexním dotazem v interním systému policie (ETŘ) nebylo možné požadované informace dohledat.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 