Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
28. Žádost o poskytnutí informací ohledně srážky vlaku s kamiónem
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 29. září 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím datové schránky krajského ředitelství žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), v rámci které žadatel požaduje poskytnutí informací o srážce vlaku s kamiónem na železničním přejezdu v Chocni na trati Praha - Ostrava.
Krajské ředitelství žádost posoudilo a sděluje k ní následující. Písemný materiál k dotazované události byl již v souladu se skartačním řádem a skartačním plánem skartován, přičemž ani komplexním dotazem v interním systému policie (ETŘ) nebylo možné požadované informace dohledat.