Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
28. Žádost o poskytnutí informací ohledně reklamních zařízení v Ústí nad Orlicí
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 15. května 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky v pořadí druhou žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatel domáhá informací o reklamních zařízeních na území města Ústí nad Orlicí.
Žadatel v návaznosti na sdělení povinného subjektu ze dne 11. května 2026, č. j. KRPE-42510-2/ČJ-2026-1700KR, žádá o poskytnutí informace, „zda Policie ČR učinila jakékoli opatření v souvislosti s výskytem zmíněných dvou dalších reklamních zařízení v Ústí nad Orlicí. Pokud ano, o jaké opatření se konkrétně jednalo a pokud je informace k dispozici, k jakému dni bylo učiněno.“.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona níže poskytuje požadované informace.
Povinný subjekt ve spolupráci s příslušným organizačním článkem (obvodní oddělení Ústí nad Orlicí) sděluje, že k reklamním zařízením zmíněným ve výše uvedeném sdělení povinného subjektu byly příslušnému správnímu orgánu podány oznámení o přestupku, a to dne 27. listopadu 2024 a 7. března 2025.
Požadované informace jsou žadateli poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím datové schránky.