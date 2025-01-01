Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
27. Žádost o poskytnutí informací ohledně nepovolené skládky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 2. října 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Žadatel konkrétně žádá o zaslání kopie protokolu a jeho příloh, který byl pořízen v rámci prověřování oznámení o nepovolené skládce.
Anonymizovanou odpověď naleznete v příloze dokumentu.