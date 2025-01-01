Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

26. Žádost o poskytnutí odpovědí krajského úřadu a obce Cotkytle

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 14. srpna 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím e-podatelny žádost žadatelky o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Žadatelka konkrétně žádá o zaslání odpovědí Krajského úřadu Pardubického kraje a obce Cotkytle na dotaz Policie České republiky ohledně žadatelčina trestního oznámení (dále jen „žádost“).  

Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje ve spolupráci s příslušným organizačním článkem povinného subjektu (územní odbor Svitavy povinného subjektu) v rámci příloh tohoto sdělení požadované informace.

Vzhledem ke skutečnosti, že požadované dokumenty obsahují osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, přistoupil povinný subjekt postupem podle § 12 ve spojení s § 15 odst. 3 informačního zákona k jejich anonymizaci.

Požadované informace jsou žadatelce poskytovány v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou jí zaslány prostřednictvím e-mailové schránky.

