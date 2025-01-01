Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
25. Žádost o poskytnutí informací ke konkrétnímu případu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 15. srpna 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Žadatel konkrétně žádá o zaslání informací vztahujících se k prověřování jeho oznámení.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje tímto sdělením ve světle položených otázek požadované informace.
Ad 1) Dne 18. července 2025 byl povinným subjektem prováděn úkon v místě trvalého bydliště matky nezletilého. Úkon spočíval v podání vysvětlení podle § 61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o policii“). Vysvětlení podal současný přítel matky nezletilého.
Ad 2) Úkon provedl příslušník služebně zařazený v rámci povinného subjektu s OEČ 332 292, který byl jediným příslušníkem povinného subjektu přítomným v místě provedení úkonu.
Ad 3) Jednalo se o úkon podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o policii. Úkon byl proveden jako standardní úkon v rámci prováděného šetření k č. j. KRPE-58835/ČJ-2025-170616, z možného podezření na přestupek. K tomuto úkonu není třeba souhlasu soudu ani státního zástupce.
Ad 4) V místě provedení úkonu se nacházel současný přítel matky nezletilého, který otevřel dveře a byl poučen a vyzván k podání vysvětlení podle § 61 zákona o policii. S ohledem na zdravotní stav současného přítele matky nezletilého byl na jeho žádost úkon proveden v bytě, nikoli před vstupními dveřmi do bytu, kam příslušníka provádějícího úkon sám o vlastní vůli pozval.
Ad 5) Podle příslušníka provádějícího výše uvedený úkon se nezletilý během prováděného úkonu nacházel v bytě a po celou dobu seděl u televize. Ze strany příslušníka přitom nebyl vůbec osloven a nebylo od něj ničeho vyžadováno.
Ad 6) O provedení úkonu byl proveden úřední záznam o provedeném šetření evidovaný povinným subjektem pod č. j. KRPE-58835-7/ČJ-2025-170616. Žadatel může podat žádost o nahlížení do spisu, kterou posoudí příslušný organizační článek povinného subjektu.
Ad 7) Úkon byl prováděn pouze se současným přítelem matky nezletilého