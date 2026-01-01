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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

25. Žádost o informace k události odchodu pacienta z nemocnice

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 5. května 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatel 1) domáhá záznamu z telefonického hovoru, při kterém mělo být lékařem nahlášeno, že žadatel svévolně opustil Pardubickou nemocnici a dále 2) požaduje poskytnutí informace o tom, jakým způsobem Policie České republiky s oznámením uvedeného lékaře naložila a jaké kroky vůči žadateli podnikla či podniká.

Požadovaná informace je žadateli poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a bude mu zaslána prostřednictvím datové schránky (viz. příloha).

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