Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
24. Žádost o poskytnutí informací o průběhu šetření oznámení o přestupku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 19. srpna 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky podání žadatele obsahující oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a současně žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatel domáhá sdělení informací o průběhu a výsledku šetření oznamovaného jednání.
Povinný subjekt po posouzení žádosti žadatele o poskytnutí informací uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona k žádosti žadatele sděluje, že podané oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle zákona o silničním provozu bylo postoupeno k prošetření příslušnému organizačnímu článku povinného subjektu (dopravní inspektorát Chrudim), přičemž dané šetření dosud nebylo ukončeno.
Požadované informace jsou žadateli poskytovány v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím datové schránky.