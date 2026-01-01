Policie České republiky  

24. Žádost o poskytnutí dokumentů ze spisu KRPE-29889/ČJ-2026-170313

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 4. května 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatelky o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se žadatelkou oznamované události evidované krajským ředitelstvím pod č. j. KRPE-29889/ČJ-2026-170313. Žadatelka se konkrétně domáhá poskytnutí následujících informací:

a) dokument, kterým byla věc postoupena stavebnímu úřadu; a

b) veškerou fotodokumentaci pořízenou v rámci šetření policií.

Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona níže poskytuje požadované informace.

Požadované informace jsou žadatelce poskytovány v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou jí zaslány prostřednictvím datové schránky.

