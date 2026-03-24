Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
24,5 milionů důvodů, proč být obezřetný!
Pachatelé se vydávají za policisty i zaměstnance ČNB.
Možná si říkáte, že je to pořád dokola a vlastně už ani není možné, aby se to mohlo ještě někomu stát. Policejní statistiky však bohužel ukazují opačným směrem. Veřejnost je stále dokola upozorňována na narůstající počet sofistikovaných podvodů, při kterých se pachatelé vydávají za policisty nebo zaměstnance bank. Cílem těchto útoků je získat důvěru, dostat oběť do stresu a časové tísně, a poté ji připravit o finanční prostředky.
V současné době se kriminalisté v Ústeckém kraji zabývají závažným případem podvodného jednání, při kterém se pachatelé opět vydávali za policisty a zaměstnance České národní banky. Poškozenou nejprve telefonicky kontaktoval muž, vystupující jako policista, který ji informoval o údajném zneužití osobních údajů, a to ze strany osoby, která je v celostátním pátrání. Tento "policista" jí dokonce zaslal prostřednictvím komunikačního kanálu whatsapp výzvu k podání vysvětlení a pátrání po hledaném. Následně byla přepojena na další osoby, včetně falešného zaměstnance České národní banky, který ji během několikahodinového videohovoru přesvědčil k „zabezpečení“ finančních prostředků. Poškozená byla na základě těchto sdělení přesvědčena, že její finanční prostředky jsou opravdu ohroženy, a tak plnila zadané pokyny. Tedy umožnila vzdálený přístup do svého zařízení a následně potvrdila celkem 51 odchozích plateb v celkové výši přes 24 milionů korun.
Policie České republiky v této souvislosti znovu důrazně varuje…
Policie ani Česká národní banka nikdy nepožadují převody finančních prostředků na „bezpečné“ či jiné účty.
Nikdy po vás nebudou chtít instalaci aplikací pro vzdálený přístup.
Nikdy nesdělujte přístupové údaje k internetovému bankovnictví ani autorizační kódy.
Nenechte se zmanipulovat nátlakem ani výzvami k mlčenlivosti.
Pokud vás kontaktuje osoba s podobným scénářem, hovor okamžitě ukončete a ověřte si informace přímo u své banky.
V případě, že jste se stali obětí podobného jednání, neprodleně kontaktujte tísňovou linku 158.
Rychlá reakce může výrazně zvýšit šanci na zajištění finančních prostředků.
Sdílejte zkušenost se svými blízkými, prevence je nejúčinnější obranou.
Policie České republiky opětovně apeluje na veřejnost, aby byla maximálně obezřetná. Podvodníci využívají stále propracovanější metody a dokáží velmi věrohodně napodobit komunikaci státních institucí.
A nezapomínejte na to, že prevence byla, je a bude klíčem k Vašemu bezpečí!!!
24. března 2026
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje