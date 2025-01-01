Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
23. Žádost o poskytnutí informace ohledně umístění dopravní značky v Králíkách
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 31. července 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím e-podatelny žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Žadatel konkrétně žádá o poskytnutí informace, zda byl na určitém úseku v obci Králíky projednán návrh opatření obecné povahy spočívající v umístění dopravní značky B29 a dodatkové tabulky E13. Pokud ano, žadatel žádá o sdělení, kdo dané závazné stanovisko vydal a jaké bylo.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje ve spolupráci s příslušným organizačním článkem povinného subjektu (dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí) požadované informace.
Žádost o vyjádření podle § 77 zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), k návrhu opatření obecné povahy ohledně dopravního značení B29 a E13 na ulici Leoše Janáčka a Aloise Jiráska v obci Králíky nebyla na dotčený organizační článek krajského ředitelství (dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí) ze strany Městského úřadu Králíky dosud podána.