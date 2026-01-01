Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
23. Žádost o informace ohledně výskytu reklamních zařízení v Ústí nad Orlicí
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 4. května 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatel domáhá informace o výskytu reklamních zařízení na území města Ústí nad Orlicí.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona níže poskytuje požadované informace.
Povinný subjekt ve spolupráci s příslušným organizačním článkem (obvodní oddělení Ústí nad Orlicí) zjistil, že na území města Ústí nad Orlicí jsou v současné době evidovány dvě reklamní zařízení odpovídající žádosti žadatele.
Požadovaná informace je žadateli poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a bude mu zaslána prostřednictvím datové schránky.