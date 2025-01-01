Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
22. Žádost o poskytnutí stanoviska k měření rychlosti městskou policií
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 29. července 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové zprávy žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Žadatel konkrétně žádá o sdělení, zda existuje stanovisko podle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., silničním provozu a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve vztahu k měření rychlosti městskou policií v místě, silnice II/298 v obci Býšť (od domu č. p. 146 k domu č. p. 252) pro rok 2025.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje ve spolupráci s příslušným organizačním článkem povinného subjektu (dopravní inspektorát Pardubice) požadované informace v příloze tohoto sdělení.