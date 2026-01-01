Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
22. Žádost o poskytnutí informací o způsobu určení vraku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 27. dubna 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatel domáhá informací o způsobu určení vraku.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona níže poskytuje požadované informace.
Definice vraku je legislativně upravena v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), a to konkrétně v § 19 odst. 2 písm. g), podle kterého se vrakem rozumí: „silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku“.
Dále je rovněž odkazováno na zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který v § 37 odst. 1 stanovuje, že „silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud a) pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, b) poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem, c) jeho technická způsobilost nebyla schválena, jde-li o vozidlo, jehož technická způsobilost podléhá schválení, nebo nesplňuje technické požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, jde-li o vozidlo, jehož technická způsobilost nepodléhá schválení, nebo d) byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN. “
Výše uvedený zákon č. 13/1997 Sb. umožňuje odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace nebo obcí. Nicméně oba dva uvedené zákony se vztahují na provoz na pozemních komunikacích. V § 19 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., který má návaznost na
definici vraku, je uvedeno, že je zakázáno odstavovat silniční vozidlo splňující definici vraku, na dálnicích, silnicích a místních komunikacích.
V případě, kdy vozidla jsou odstavena mimo pozemní komunikaci, se může jednat o porušení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Tuto skutečnost by měl prověřit na základě Vašeho oznámení příslušný městský úřad.
Požadovaná informace je žadateli poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a bude mu zaslána prostřednictvím datové schránky.