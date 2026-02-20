Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
22. únor: Evropský den obětí trestných činů – Nejste v tom sami
Dnes 20. února ve 12:00 hodin si společně připomínáme Evropský den obětí trestných činů. Tento významný den není jen symbolem solidarity, ale především připomínkou toho, že za každým trestným činem stojí konkrétní člověk, jehož život byl nečekaně a často drasticky zasažen.
Policie České republiky si plně uvědomuje, že dopadením pachatele proces pro oběť nekončí. Naopak, právě tehdy začíná často dlouhá cesta k obnovení pocitu bezpečí a spravedlnosti. Naším cílem není pouze represe, ale také zajištění citlivého přístupu k těm, kteří se stali terčem protiprávního jednání.
Proč si tento den připomínáme?
Evropský den obětí byl vyhlášen v roce 1990 s cílem zvýšit povědomí o právech obětí a zajistit jim odpovídající podporu. Obětí se může stát kdokoli z nás – bez ohledu na věk, pohlaví nebo postavení. Klíčovým poselstvím dnešního dne je, že systém pomoci existuje a je připraven vás podpořit.
Kde hledat pomoc?
Pokud jste se vy nebo někdo z vašich blízkých stali obětí trestného činu, nemusíte na své obavy a právní nejasnosti zůstávat sami. Jedním z klíčových partnerů v oblasti pomoci obětem je Probační a mediační služba (PMS).
Probační a mediační služba nabízí bezplatnou a diskrétní pomoc, která zahrnuje:
- Právní informace: Vysvětlení vašich práv v rámci trestního řízení.
- Psychosociální podporu: Pomoc se zvládáním emoční zátěže po činu.
- Restorativní justici: Možnost zprostředkování řešení konfliktu mezi obětí a pachatelem, pokud o to oběť stojí.
- Doprovod k jednáním: Podporu během náročných procesních úkonů.
Důležitý vzkaz: Vyhledat pomoc není projevem slabosti, ale prvním krokem k uzdravení. Služby PMS jsou dostupné v každém okresním městě po celé České republice.
Jak postupovat?
Bezpečí na prvním místě: Pokud se cítíte v ohrožení, kontaktujte policii na lince 158.
Kontaktujte odborníky: Navštivte webové stránky Probační a mediační služby a vyhledejte nejbližší středisko.
V Nymburce tuto podporu zajišťuje středisko Probační a mediační služby (PMS) na adrese Boleslavská třída 139/12 v budově okresního státního zastupitelství.
Využijte linky pomoci: K dispozici jsou také non-stop telefonní linky pro oběti trestných činů (např. Bílý kruh bezpečí na čísle 116 006).
Dnes v poledne věnujme tichou vzpomínku těm, kteří se stali obětí násilí či bezpráví, a šiřme povědomí o tom, že pomoc je na dosah ruky.
por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
20. února 2026