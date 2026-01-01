Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
21. Žádost o poskytnutí statistických dat
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 9. dubna 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím e-podatelny žádost žadatelky o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatelka domáhá poskytnutí následujících informací:
„Pro účely své práce žádám o statistiky evidovaných trestných činů dle takticko-statistické klasifikace (TSK), jenž je využívána v rámci ESSK (Evidenčně statistického systému kriminality), jejich počty a celkové počty v jednotlivých okresech kraje za období 2020-2025 v jednotlivých letech.
- Konkrétně žádám o počty registrovaných skutků vedených dle tzv. „souhrnných řádků“ (součty jednotlivých TSK do kategorií násilná kriminalita, mravnostní kriminalita, krádeže vloupáním, krádeže prosté, ostatní majetková kriminalita, majetková kriminalita, ostatní kriminalita, obecná kriminalita, zbývající kriminalita, hospodářská kriminalita, válečné a protiústavní činy, celková kriminalita).
- Tyto údaje žádám za jednotlivé roky v období let 2020–2025 a za každý jednotlivý okres samostatně.“.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje přílohou tohoto sdělení požadované informace.
Požadované informace jsou žadatelce poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou jí zaslány prostřednictvím e-mailu.