Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
209 km/h, 218 km/h nebo 40 vteřin s mobilem na volantu
Policisté z dálničního oddělení změřili několik řidičů, kteří si zřejmě spletli Pražský okruh s okruhem závodním.
Policisté z dálničního oddělení Praha dohlížejí na bezpečnost v silničním provozu každý den a v tomto předprázdninovém období mají i posílený výkon služby kvůli hromadným odjezdům mnoha řidičů na letní prázdniny. V průběhu posledních dní se setkali s několika řidiči, kteří vážně ohrožovali nejen sebe, ale i všechny ostatní řidiče. Jejich naměřená rychlost totiž nejvyšší povolený limit přesáhla bezmála dvojnásobně. Prvnímu řidiči naměřili 209 km/h a druhému dokonce 218 km/h. Oběma dvěma tak byly na místě zadrženy řidičské průkazy a na nějaký čas za volant již neusednou.
Nebezpečná není jen vysoká rychlost, ale řidiči by se měli naplno věnovat řízení, aby mohli včas zareagovat na jakoukoli situaci, která může v provozu nastat. S rychlou reakcí by měl nejspíš problém řidič, vedle kterého dálničáři jeli skoro tři čtvrtě minuty a on si ani nevšiml, že si jeho počínání za volantem celou dobu přes okénko policisté natáčejí. Byl totiž zaneprázdněn mobilním telefonem, který měl v obou rukou na vrchu volantu a zamyšleně do něho hleděl. Od policistů dostal pokutu a také nasbíral několik bodů, za které ale bohužel slevu v supermarketu určitě nedostane.
Jeden z řidičů ale policisty přece jen rád viděl, a bylo to tehdy, kdy u jeho vozidla došlo k defektu a on musel měnit kolo na straně řidiče, kdy hrozilo nebezpečí, že ho někdo z kolemjedoucích řidičů srazí. Policisté překážku v provozu řádně označili svým vozidlem a pak seniorovi pomohli kolo vyměnit, a on tak mohl dál pokračovat v cestě.
Apelujeme na všechny řidiče, aby dávali na silnicích pozor, byli ohleduplní k ostatním a zbytečně neriskovali příliš vysokou rychlostí. Jen malá chvíle nepozornosti vám totiž může změnit celý život.
por. Richard Hrdina
26. června 2026