Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté zasahovali u požáru
Pomocí vypůjčeného žebříku evakuovali seniorku z balkonu.
Včera před osmou hodinou spěchali policisté z oddělení hlídkové služby k požáru domu v Renčově ulici v brněnských Řečkovicích. Dorazili v okamžiku, kdy lidé opouštěli hořící budovu. Policisté vběhli dovnitř a zjišťovali, zda se v bytech ještě někdo nenachází. Vzápětí se ozvalo volání o pomoc. Policisté oběhli dům a slyšeli volání zřetelněji, z "ventilaček" u balkonu se valil černý dým, nikdo nebyl vidět. Jeden z policistů od sousedů ze zahrady vyžádal dlouhý žebřík, pomocí kterého se dostal na balkon, tam objevil 77letou seniorku a pomohl jí přes hranu balkonu a společně sestoupili pryč z nebezpečného prostoru.
Druhá hlídka se mezitím pokoušela zamezit rozšíření požárů pomocí místních hasicích přístrojů. To už na místo dorazili hasiči a požár zlikvidovali. Celkem muselo byty opustit 30 lidí, 8 osob se nadýchalo kouře a bylo ošetřeni.
18.08.2025, mjr. Pavel Šváb