Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
20. Žádost o zveřejnění informací k nákupu SW Eyedentity
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 28. března 2026 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), vztahující se k nákupu licence pro SW Eyedentity. Žadatel konkrétně žádá o sdělení následujících informací:
1) V jakém právním režimu probíhá zpracovávání osobních údajů pomocí SW Eyedentity? Je provozován v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR) nebo v režimu Hlavy III. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů?
2) Bylo před použitím softwaru SW Eyedentity (případně později) zpracováno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (tzv. DPIA) podle § 37 zákona o zpracování osobních údajů? Pokud ano, pak žádám o jeho poskytnutí.
3) Bylo zpracování osobních údajů softwarem SW Eydentity konzultováno s Úřadem pro ochranu osobních údajů ve smyslu § 38 zákona o zpracování osobních údajů? Pokud ano, tak s jakým výsledkem? Pokud k výsledku této konzultace existuje písemná dokumentace, pak žádám o její vydání.
4) Je přístup jednotlivých pracovníků povinného subjektu pro práci se softwarem SW Eyedentity logován? Je přístup jednotlivých pracovníků povinného subjektu pro práci se softwarem SW Eyedentity omezen nebo volný?
5) Kolik osob má do systému k datu podání žádosti o informace přístup a v jakých útvarech a na jakých pozicích tyto osoby pracují?
6) V kolika celkem případech od začátku používání SW Eyedentity byl software použit?
7) Pro jak závažné případy (bez protiprávního činu, přestupek, přečin, zločin nebo zvlášť závažný zločin) a jaké procesní postavení osob (bez podezření necíleně na všechny, svědek, podezřelý, obviněný, obžalovaný) se software využívá?
Krajské ředitelství po posouzení žádosti uvádí, že neshledalo důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona níže poskytuje požadované informace.
Ad 1) Software Eyedentity je pouze nástrojem, který organizace využívá pro plnění svých zákonných povinností a pro výkon svých úkolů. Právní režim zpracování osobních údajů se tedy odvíjí od účelu a právního základu zpracování na straně organizace využívající software (v pozici správce osobních údajů). V rámci činností, které spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se postupuje podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud by některé konkrétní úkony spadaly do působnosti Hlavy III zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (např. zpracování pro účely prevence, vyšetřování či odhalování trestných činů), řídily by se těmito zvláštními pravidly. Software Eyedentity jako takový není provozován v samostatném „režimu“ podle jednoho či druhého předpisu – je využíván v rámci právního režimu, který se vztahuje na konkrétní činnost uživatele (tj. organizace, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů).
Ad 2) Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle § 37 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů nebylo zpracováno.
Ad 3) Využití softwaru Eyedentity bylo krajským ředitelstvím posouzeno z hlediska zákonných požadavků, přičemž na základě tohoto vyhodnocení nebyly shledány skutečnosti, které by zakládaly povinnost provést konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů.
Ad 4) Software Eyedentity je využíván pouze vybranými pracovníky povinného subjektu, kteří jej používají pro plnění konkrétních pracovních úkolů. Přístup k softwaru tedy není volný, ale je omezen na určený okruh osob podle jejich služebního zařazení a pracovních povinností. Krajské ředitelství má k systému jednu licenci, kterou může v daný okamžik využívat pouze jeden policista. Samotný přístup uživatelů do systému není technicky logován nad rámec základních provozních údajů nezbytných pro fungování softwaru. Opatření k omezení přístupu jsou nastavena tak, aby software využívali pouze pracovníci, kteří jej potřebují pro výkon své agendy.
Ad 5) Software Eyedentity je využíván pouze omezeným okruhem pracovníků povinného subjektu, kteří jej potřebují pro výkon konkrétních služebních úkolů. Konkrétně se jedná o policisty z odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství, kde licenci může využívat 15 policistů.
Ad 6) Software Eyedentity je využíván pouze v případech, kdy je to nezbytné pro plnění konkrétních služebních úkolů vybranými pracovníky povinného subjektu. Využití daného systému není běžnou praxí policistů, naopak je využíván pouze výjimečně v jednotkách případů za dobu od jeho pořízení.
Ad 7) Software Eyedentity je využíván pouze v případech, kdy je to nezbytné pro plnění konkrétních služebních úkolů. Jeho použití se řídí příslušnými právními předpisy a interními pravidly, která stanovují, kdy a za jakých podmínek lze software použít. Software není určen k plošnému nebo automatickému využívání a jeho použití se vždy odvíjí od konkrétního služebního úkonu. Není vázáno na určitou kategorii případů ani na konkrétní procesní postavení osob, ale na potřebu ověřit nebo vyhodnotit určité skutečnosti v rámci zákonných postupů. Nicméně dosud se jednalo vždy o trestné činy v rámci ztotožnění podezřelých osob.
Požadované informace jsou žadateli poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím datové schránky.