20 dnů, 16 krádeží
Čtyřiatřicetiletý muž z Plzně si zřejmě spletl zaměstnání s trestnou činností. Během dvaceti dnů totiž téměř každý den kradl. Trestné činnosti se dopouštěl na různých místech Plzně, přičemž se jednalo o obchodní domy s potravinami a dalším zbožím.
V některých případech byl podezřelý přistižen přímo na místě ostrahou obchodu, která ho následně předala policistům. Ti muže po provedení nezbytných úkonů, kdy se většinou jednalo o krádeže přestupkové hodnoty, propustili na svobodu. Podezřelý si však svobody nevážil a ve většině případů ze služebny zamířil opět do některého z obchodů pro zboží, které nehodlal zaplatit.
K první krádeži došlo podle dosud zjištěných skutečností dne 26. února kolem deváté hodiny ranní v plzeňské městské části Doubravka. Podezřelý vešel do areálu skladu jednoho z obchodů, odkud odcizil šest plastových přepravek na pivo v hodnotě 700 korun a 100 kusů pivních lahví v hodnotě 400 korun. Odcizené věci vynosil před areál, naložil je do nákupního košíku a následně odjel do nákupního centra, kde prázdné lahve vložil do automatu na vratné obaly.
Následující den se do stejného obchodu vrátil, tentokrát na „nákup“. Do nákupního košíku uložil potraviny a různé spotřební zboží v celkové hodnotě přibližně 11 tisíc korun. Jednalo se například o pomeranče, bonbony, žvýkačky, čokolády, zubní pasty, prací gel, ale také polštář a deku. Prodejnu následně opustil i se zbožím v košíku, ovšem bez zaplacení.
V dalších dnech se zaměřoval především na krádeže přepravek od piva a vratných lahví, později i na potraviny a drogistické zboží. Jeho jednání mělo obdobný scénář – vybrané zboží uschoval do přinesené tašky a s tou následně opustil prodejnu bez zaplacení. V některých případech nechal tašku doma a potraviny rozbalil a zkonzumoval přímo na prodejní ploše.
Při jedné z posledních krádeží došlo také k incidentu během převozu na policejní služebnu. Muž byl po krádeži zajištěn a následně převážen na obvodní oddělení Plzeň-střed. Během převozu začal vulgárně urážet policejní hlídku a pokusil se fyzicky napadnout jednoho z policistů.
Policisté z obvodního oddělení Plzeň 4 ve spolupráci s kolegy z dalších obvodních oddělení díky důsledné a precizní práci shromáždili jednotlivé skutky do jednoho celku a podezřelému sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže.
por. Michaela Raindlová
18. března 2026