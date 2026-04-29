Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
2. AKTUALIZACE - Muže v Jablonci zadržela zásahová jednotka
Vyhrožoval veřejnosti napadením a použitím zbraní.
2, AKTUALIZACE ze dne 30. 4. 2026 v 8.45 hodin:
Jablonečtí kriminalisté, kteří celou událost velmi intenzivně šetří, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů
- založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka,
- nebezpečné vyhrožování
- a výtržnictví.
Zadržený 45letý muž na základě dosud zjištěných informací v ulici Smetanova vykřikoval nacistické pozdravy, přičemž vztyčoval pravou ruku. Dále napadal náhodné kolemjdoucí výkřiky, vyhrožoval jim fyzickým napadením, použitím zbraní a výbušnin.
S ohledem na jeho zdravotní stav a výsledek lékařského vyšetření byl muž ještě v podvečerních hodinách umístěn do zdravotnického zařízení. Více informací k tomuto případu v tuto chvíli s ohledem na probíhající úkony trestního řízení sdělovat nebudeme.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí
AKTUALIZACE:
V tuto chvíli již proběhla pyrotechnická prohlídka bytu se psem speciálně vycvičeným na vyhledávání výbušnin, kdy se nepotvrdilo, že by se uvnitř nacházely zbraně či výbušniny. Nyní ještě probíhá ohledání místa a další úkony trestního řízení, kdy předmětem toho bude i stanovení právní kvalifikace.
29. dubna 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
Aktuálně jsme zasahovali v Jablonci nad Nisou, ul. Smetanova, kde muž vyhrožoval napadením a použitím zbraní. Oznámení jsme přijali na tísňovou linku 158 ve 12 hodin. Operační důstojník na místo neprodleně vyslal všechny dostupné hlídky. Na místě byly všechny složky Integrovaného záchranného systému. Probíhala evakuace osob a vymezení bezpečného perimetru. Situaci jsme měli po celou dobu pod kontrolou. Probíhalo intenzivní prověřování a zajištění bezpečnosti v okolí.
Na místo byla povolána zásahová jednotka Středočeského kraje, která muže zadržela a následně byl eskortován do policejní cely. Nyní budou dále pokračovat úkony trestního řízení a zároveň pyrotechická prohlídka bytu, která nám dá odpověď na to, zda měl muž uvnitř nějaké zbraně či výbušniny.
Děkujeme za spolupráci občanům a respektování pokynů zasahujících složek.
29. dubna 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová