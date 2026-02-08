Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
2. AKTUALIZACE - Jablonečtí kriminalisté šetří dva případy napadení žen
Dosud neznámý pachatel v ulicích Jablonce nad Nisou napadl dvě ženy.
2. AKTUALIZACE ze dne 2. 8. 2026:
Soudce okresního soudu v Jablonci nad Nisou dnes uvalil vazbu na 42letého obviněného muže, jehož trestní stíhání kriminalisté v pátek zahájili. Za spáchání uvedeného přečinu a zločinu hrozí muži v případě odsouzení trest odnětí svobody až na deset let.
2. 8. 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
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AKTUALIZACE ze dne 31. 7. 2026:
Komisař z oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou dnes zahájí trestní stíhání 42letého muže jako obviněného ze spáchání přečinu sexuální útok a zločinu znásilnění, kterých se dopustil v uplynulých čtrnácti dnech v Jablonci nad Nisou při napadení dvou žen. Kriminalisté po celou dobu na uvedených případech velmi intenzivně pracovali a díky důsledné operativní činnosti se jim podařilo podezřelého muže zadržet včera v odpoledních hodinách v centru Jablonce nad Nisou.
Nadále probíhají další úkony trestního řízení v rámci, kterých komisař také podá státnímu zástupci podnět na podání návrhu k vzetí muže do vazby.
Za spáchání uvedeného přečinu a zločinu hrozí muži v případě odsouzení trest odnětí svobody až na deset let.
Na základě výše uvedených skutečností současně vydáním této tiskové zprávy uklidňujeme všechny občany v Jablonci nad Nisou, ve kterých uvedené události vzbudily strach a jakékoliv obavy.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí
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Kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou aktuálně šetří dva případy, ve kterých dosud neznámý pachatel v ulicích Jablonce nad Nisou napadl ženy. Oba skutky se staly v uplynulých čtrnácti dnech v městské části Mšeno. V těchto obou případech naštěstí napadené ženy neutrpěly žádné fyzické zranění.
Ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení, v rámci kterých kriminalisté oba případy intenzivně šetří.
V rámci tohoto šetření zjistili pravděpodobný popis pachatele: muž ve věku 20 – 30 let, vysoký asi 180 cm v tmavém oblečení.
Samozřejmě v souvislosti s těmito případy kriminalisté žádají o spolupráci veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv poznatky k osobě pachatele nebo k jeho jednání, ať je sdělí policistům na bezplatné lince 158.
Kriminalisté v tuto chvíli nemohou vyloučit ani to, že pachatel se podobných skutků dopustil ve více případech. Z tohoto důvodu vyzývají případně napadené ženy, které s oznámením věci například ještě váhají, aby se jim stejným způsobem přihlásily také.
30. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí