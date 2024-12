Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

2. AKTUALIZACE - Dopravní nehoda u Chrastavy

LIBERECKO – Aktuálně šetříme dopravní nehodu pěti vozidel na silnici I/35 u Chrastavy.

2. AKTUALIZACE z 26. 12. 2024 ve 14.00 hodin:

Silnice č. I/35 v místě dopravní nehody je zcela průjezdná.



nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje



_____________________________________________________________________________________________________________

AKTUALIZACE ze dne 26. 12. 2024 ve 12.40 hodin:



Policisté jsou v tuto chvíli stále na místě dopravní nehody a uvedený úsek mezi Chrastavou a Libercem je stále zcela uzavření. K samotnému průběhu události můžeme v tuto chvíli sdělit to, že řidič s vozidlem Dacia Duster jel ve stoupání směrem do Liberce, kde byl oslněn sluncem a zastavil u krajnice. Vlivem oslnění ho následně přehlédl řidič druhého vozidla a zezadu do něj narazil. Stejně tak dopadl i řidič třetího vozu. Řidič se čtvrtým vozidlem sice stačil zastavit, ale zezadu do něj narazil řidič s pátým vozidlem. Všechny vozy byly osobní. Alkohol u všech řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události samozřejmě šetříme.



nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

_________________________________________________________________________________________________________________





Dnes ráno krátce po půl deváté hodině policisté na lince 158 přijali oznámení o dopravní nehodě pěti vozidel na silnici první třídy číslo 35 ve směru od Chrastavy do Liberce v místě na úrovni Chrastavy. Na místě aktuálně zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému. Podle předběžných informací bylo při této dopravní nehodě lehce zraněno 12 osob. Silnice je v uvedeném místě ve směru od Chrastavy do Liberce uzavřena a policisté provádějí odklon dopravy. Veškeré okolnosti a příčiny celé události šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci.



26. 12. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Liberekcého kraje

Odkazy do noveho okna 1 FOTO HZS LK (1) Detailní náhled 2 FOTO HZS LK (2) Detailní náhled

vytisknout e-mailem