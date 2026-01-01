Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
19. Žádost o doplňující informace ke kamerovému systému v Dašicích
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 31. března 2026 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) obdrželo prostřednictvím datové schránky v pořadí druhou žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), vztahující se k videozáznamu z kamerového systému obce Dašice ze dne 28. dubna 2025. Žadatel se prostřednictvím této žádosti dožaduje informace, zda obvodní oddělení Holice v Čechách, které je organizačním článkem povinného subjektu, eviduje v období července až prosince roku 2025 žádost žadatele o poskytnutí výše identifikovaného videozáznamu.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona ve spolupráci s příslušným organizačním článkem (obvodní oddělení Holice v Čechách) sděluje, že dotčenou žádost v žadatelem stanoveném období neeviduje.
Požadovaná informace je žadateli poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a bude mu zaslána prostřednictvím datové schránky.