Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
18. Žádost o zveřejnění informací a dokumentů vztahující se k roku 2024
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 24. března 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatelky o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatelka domáhá poskytnutí následujících informací:
„Konkrétně žádám o poskytnutí následujících dokumentů a informací vztahujících se k roku 2024:
1. Kolektivní smlouvu platnou pro příslušníky krajského ředitelství policie Pardubického kraje.
2. Interní předpisy, směrnice či jiné dokumenty, ve kterých jsou stanoveny zásady pro používání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) pro příslušníky krajského ředitelství policie Pardubického kraje.
3. Informace o tom, zda je u příslušníků krajského ředitelství policie Pardubického kraje stanoven osobní limit čerpání prostředků z FKSP, a pokud ano, žádám o sdělení jeho výše včetně příslušného dokumentu, ve kterém je tento limit upraven. V případě, že osobní limit stanoven není, žádám o sdělení, v jaké výši mohli příslušníci v roce 2024 prostředky z FKSP čerpat, včetně příslušného dokumentu, který tyto podmínky upravuje.
V případě, že došlo v průběhu roku 2024 ke změnám výše uvedených dokumentů nebo pravidel, žádám o poskytnutí všech jejich verzí účinných v tomto období.“.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona níže poskytuje požadované informace.
Ad 1) Povinný subjekt odkazuje na internetové stránky Policie České republiky, kde je prostřednictvím odkazu https://policie.gov.cz/soubor/priloha-kolektivni-dohoda-pdf.aspx umožněno přímé stažení zpřístupněné Kolektivní dohody mezi Policií České republiky na straně jedné a Koordinačním výborem základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky Odborového svazu státních orgánů a organizací, Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky a Unií bezpečnostních složek Ministerstva vnitra na straně druhé.
Ad 2) viz příloha.
Ad 3) viz příloha.
Požadované informace budou žadatelce po anonymizaci osobních údajů a údajů nesouvisejících s předmětem žádosti poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou jí zaslány prostřednictvím datové schránky.