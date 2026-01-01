Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

17. Žádost o poskytnutí informací k akci Rallye Králíky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 24. března 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatel domáhá poskytnutí informací vztahujících se k plánovanému konání IV. Rallye Králíky. Žadatel konkrétně žádá o poskytnutí následujícího:

Pokud bude Policie ČR k plánovanému ročníku Rallye vydávat stanovisko nebo vyjádření, tak Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o informaci o této skutečnosti a případně také o zaslání kopie takového stanoviska či vyjádření.“.

Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje přílohou tohoto sdělení požadované informace, tj. vyjádření a stanovisko dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí ze dne 26. února 2026, č. j. KRPE-15743-2/ČJ-2026-171106.

Požadované informace budou žadateli poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím datové schránky.

Požadované informace jsou součástí přílohy.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 