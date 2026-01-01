Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
17. Žádost o poskytnutí informací k akci Rallye Králíky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 24. března 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatel domáhá poskytnutí informací vztahujících se k plánovanému konání IV. Rallye Králíky. Žadatel konkrétně žádá o poskytnutí následujícího:
„Pokud bude Policie ČR k plánovanému ročníku Rallye vydávat stanovisko nebo vyjádření, tak Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o informaci o této skutečnosti a případně také o zaslání kopie takového stanoviska či vyjádření.“.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje přílohou tohoto sdělení požadované informace, tj. vyjádření a stanovisko dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí ze dne 26. února 2026, č. j. KRPE-15743-2/ČJ-2026-171106.
Požadované informace budou žadateli poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím datové schránky.
Požadované informace jsou součástí přílohy.