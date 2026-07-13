Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
161km/h na devadesátce
Řidič Mercedesu přišel na místě o řidičský průkaz.
Rychlá jízda se na Rychnovsku nevyplatila 39letému řidiči, který se v neděli před devátou hodinou ráno „prohnal“ na obchvatu Doudleb nad Orlicí, kde je nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h, rychlostí o 71 km/h větší. Radar rychnovských dopravních policistů zaznamenal na silnici č. I/11 vozidlu zn. Mercedes Benz jedoucímu ze směru od Vamberku na Kostelec nad Orlicí rychlost jízdy 161km/h.
Policisté s řidičem provedli dechovou zkoušku, která vyšla negativně. Vzhledem k tomu, že takto závažné porušení rychlosti nelze projednat na místě, policisté řidiče oznámili do správního řízení. Ten se odmítal k přestupku vyjádřit a ani samotné oznámení přestupku nepodepsal. Policisté mu na místě uložili kauci ve výši 7.000 korun z důvodu podezření, že by se mohl vyhýbat projednání přestupku.
Ve správním řízení 39letému řidiči hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc korun, zákaz řízení na 6 až 18 měsíců a 6 trestných bodů.
Apelujeme na všechny řidiče, aby respektovali stanovené rychlostní limity! Každý řidič by měl mít na paměti, že překračováním nejvyšší povolené rychlosti výrazně snižuje svůj čas na reakci a zvyšuje riziko vážných následků případné dopravní nehody.
13. července 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová