Policie České republiky  

16. Žádost o poskytnutí informací ke kamerovému systému v Dašicích
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 23. března 2026 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo prostřednictvím datové schránky krajského ředitelství žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Žadatel požadoval poskytnutí kamerového záznamu z městského kamerového systému obce Dašice zachycujícího konkrétní přechod pro chodce, a to dne 28- dubna 2025 v čase od 14:00 hod do 15:00 hod.
Krajské ředitelství posoudilo žádost žadatele a sděluje následující. Podle čl. 3 bodu 3. dohody o zpracování osobních údajů v rámci provozování městského kamerového dohlížecího systému Města Dašice ze dne 1. března 2022 platí, že doba uchování záznamů je maximálně 30 dnů. V současné době tak krajské ředitelství již nemá požadované informace k dispozici.