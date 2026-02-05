Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
16. ročník v běhu na lyžích Libereckého a Královéhradeckého policejního ředitelství
Vyznavači bílé stopy z řad policistů a občanských zaměstnanců zamířili do Harrachova.
Sportovní klub policie Harrachov uspořádal ve dnech 26. a 27. ledna, pod hlavičkou krajského policejního ředitelství v Liberci již 16. ročník přeboru v běhu na lyžích. Tradiční lokalitu biatlonového areálu SKP v Harrachově však poznamenaly znatelné výkyvy počasí a trať byla pořadateli shledána jako nezpůsobilá. Celý podnik tak musel být přesunut do areálu skokanských můstků v Harrachově. I přes místy zledovatělou trať se počasí nakonec umoudřilo a do bílé stopy se tak mohlo vydat bezmála třicet policistů, občanských zaměstnanců a veteránů Libereckého a Královéhradeckého policejního ředitelství.
účastníci závodu
Organizátoři uspořádali několik závodních klání v kategoriích zohledňujících věk účastníků. Soutěžilo se na tratích v délkách 5 a 10 kilometrů, ve věkových kategoriích I. od 18 do 35 let, II. od 36 do 45 let a III. 46 let a starší. Kategorie veteránů zůstala v letošním roce bez obsazení.
První dvě kategorie ovládli závodníci, kteří jsou zároveň obhájci loňského prvenství. Ve třetí kategorii se oproti loňsku událo pár změn. Ani štafetový smíšený závod se letos neobešel beze změn. Prvenství totiž převzali kolegové a kolegyně z Územního odboru Česká Lípa, kteří za sebou nechali ostatní týmy s časovým náskokem přes 10 minut. Závod žen měl pouze 2 kategorie bez věkového omezení a to jízdu volnou a klasickou technikou. Obě tyto kategorie ovládla taktéž obhájkyně loňského prvenství.
Nejlepší tři závodníci každé kategorie obdrželi v rámci závěrečného ceremoniálu z rukou krajského policejního ředitele plk. Mgr. Libora Špráchala, který byl zároveň hostitelem této sportovní události, náměstka pro SKPV Královéhradeckého krajského ředitelství a také z rukou starosty města Harrachova, Mgr. Tomáše Vašíčka, hodnotná ocenění.
Také tým organizátorů ocenil všechny startující nejen, co do počtu přihlášených, ale především pak v rámci respektování sportovních regulí a fair play.
Blahopřejeme vítězům, čest vzdáváme poraženým a již nyní se těšíme na další ročník.
Výsledky Přeboru Krajského ředitelství policie Libereckého kraje:
Vítězové jednotlivých disciplín
|DISCIPLÍNA
|VĚKOVÁ KATEGORIE
|VÍTĚZ
|Muži 10 km klasicky
|I. do 35 let vč.
|Radomír ČIHÁK
|Muži 10 km volně
|I. do 35 let vč.
|Radomír ČIHÁK
|Muži 10 km klasicky
|II. 36 – 45 let vč
|Jaroslav SOUKUP
|Muži 10 km volně
|II. 36 – 45 let vč
|Jaroslav SOUKUP
|Muži 10 km klasicky
|III. 46 let a starší
|Milan ZADRAŽIL
|Muži 10 km volně
|III. 46 let a starší
|Karel PETERKA
|Ženy 5 km klasicky
|Bez věkových kategorií
|Petra SUCHÁ
|Ženy 5 km volně
|Bez věkových kategorií
|Petra SUCHÁ
|Štafety 4 x 5 km (kl, kl, v, v)
|Smíšené
|ÚO Česká Lípa
Děkujeme za spolupráci při realizaci závodu městu Harrachov a všem organizátorům akce. Děkujeme také Zdravotnímu ústavu MV za zdravotnické zabezpečení a jsme rádi, že se závod obešel bez zranění.
5. února 2026
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje