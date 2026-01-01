Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
15. Žádost o poskytnutí informací ohledně výjezdů PČR do obce Trpík
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 13. března 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také jen „povinný subjekt“) prostřednictvím e-podatelny žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatel domáhá poskytnutí následujících informací:
„Požaduji vypsat výjezdy hlídek PČR do obce Trpík a to rozdělit následovně:
1) Udání přímo na mou osobu
2) Udání bez specifikace (může se také týkat mé osoby)
3) Ostatní výjezdy (může souviset se mnou)
Požadované období min od roku 2006.“.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že žádost žadatele je nutné v části týkající se výjezdů spojených s osobou žadatele posoudit podle obsahu jako žádost podle § 28 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), neboť se žadatel domáhá sdělení informací, které jsou svou povahou osobním údajem žadatele jako subjektu údajů. K vyřízení žádostí podle § 28 zákona o zpracování osobních údajů je přitom v rámci Policie České republiky příslušný odbor pověřence pro ochranu osobních údajů Policejního prezidia České republiky, kterému byla žádost žadatele v části týkající se výjezdů Policie České republiky souvisejících s osobou žadatele postoupena dne 19. března 2026 k přímému vyřízení.
Ve vztahu k žádosti žadatele o poskytnutí informací k ostatním výjezdům Policie České republiky na území obce Trpík, tj. výjezdům, které se netýkaly osoby žadatele, povinný subjekt sděluje, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle informačního zákona, a proto níže poskytuje požadované informace.
Povinný subjekt uvádí, že požadované informace je možné poskytnout nejdříve od 27. května 2014, kdy došlo k nasazení nového systému pro operační řízení, předchozí data již nemá povinný subjekt k dispozici. Povinný subjekt tedy podle záznamů integrovaného operačního střediska eviduje na dotčeném území od 27. května 2014 celkem 82 akcí, které nesouvisí s osobou žadatele.
Požadované informace jsou žadateli poskytovány v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím e-mailu.