Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
14. Žádost o poskytnutí doplňujících informací k dopraní nehodě na Svitavsku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 9. března 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatelky o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se dopravní nehody, ke které mělo dojít dne 4. října 2025 na benzínové stanici Mol na ulici Sokolovská 122, Litomyšl. Žadatelka navazuje na svou předchozí žádost ze dne 19. února 2026 v dané věci a nyní se konkrétně domáhá poskytnutí následujících informací:
1) Zda bylo v místě, kde došlo ke střetu přepravovaného stroje s konstrukcí benzínové stanice v době dopravní nehody řádně a v souladu s právními předpisy vyznačeno omezení maximální průjezdové výšky?
2) Pokud tomu tak nebylo, jaké označení maximální průjezdové výšky mělo být podle právních předpisů na daném místě umístěno?
3) Kdo je podle právních předpisů povinen zajistit správné označení maximální průjezdné výšky na čerpací stanici?
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona níže poskytuje požadované informace.
Ad 1) Skutečná podjezdná výška, která se neznačí dopravní značkou, musí být na účelové komunikaci 4,35 m a více viz čl. 9.2.3.17 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, které jsou volně přístupné na https://pjpk.rsd.cz. Místo, kde došlo k poškození střechy čerpací stanice, není označeno dopravní značkou omezující průjezd vozidel dané výšky, střecha je šikmá a dva nižší průjezdy jsou označeny. V tomto případě je skutečná podjezdná více než 4,35m, není tedy povinnost označovat v místě škodné události.
Ad 2) Odpověď viz předchozí bod.
Ad 3) Místní úprava provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích se řídí ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
Požadované informace jsou žadatelce poskytovány v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou jí zaslány prostřednictvím datové schránky.