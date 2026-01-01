Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
13. Žádost o informace ke stálým výjezdovým skupinám SKPV
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 5. března 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také jen „povinný subjekt“) prostřednictvím e-podatelny žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatel domáhá poskytnutí následujících informací:
„a) Jsou v rámci vašeho Krajského ředitelství policie nebo u některého jemu podřízených územních odborů / městských ředitelstvích zřízeny Stálé výjezdové skupiny SKPV?
b) Existuje v rámci vašeho Krajského ředitelství aktuálně platný pokyn ředitele Krajského ředitelství police (nebo jiný obdobný IAŘ) který se upravuje postup a věcná příslušnost policejních orgánů v případech objasňování úmrtí a sebevražd osob? Pokud ano, prosím o jejich zaslání.“.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona níže poskytuje požadované informace.
Ad a) Ano;
Ad b) Ne.
Požadované informace jsou žadateli poskytovány v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím e-mailu.
Závěrem sdělujeme, že žádost žadatele byla adresována Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje a je tudíž vyřizována pouze za toto krajské ředitelství policie. Ostatní krajská ředitelství byla uvedena pouze v kopii a žádost žadatele tak nebyla na těchto ředitelstvích evidována. Pokud žadatel požaduje informace i za ostatní krajská ředitelství policie, může žádosti o informace podle informačního zákona v elektronické podobě podat prostřednictvím elektronických podatelen jednotlivých krajských ředitelství (každou žádost je potřeba podat samostatně) nebo prostřednictvím datových schránek těchto ředitelství. Žádosti může podat také přes elektronickou podatelnu Policie České republiky, jejíž adresa je podatelna@policie.gov.cz.