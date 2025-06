Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

13. Žádost o doplňující informace k měření rychlosti v okolí Hlinska

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 16. května 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky v pořadí třetí žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), v rámci které žadatel požadoval doplnění informací, které navazují na poskytnutí informací povinným subjektem ze dne 28. března 2025, č. j. KRPE-28467-3/ČJ-2025-1700KR a ze dne 8. dubna 2025, č. j. KRPE-28467-5/ČJ-2025-1700KR.

Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje ve spolupráci s příslušným organizačním článkem povinného subjektu, tj. dopravním inspektorátem Chrudim, územní odbor Chrudim (dále jen „příslušný organizační článek“) níže požadované informace.

Ad 1)

a) viz příloha č. 1 a 2 - Žádost ve věci měření rychlosti vozidel Městskou policií Hlinsko – TruCAM ze dne 28. července 2024 a Žádost o souhlas s měřením rychlosti v územním obvodu obce Kladno ze dne 2. října 2023 podaná starostou obce Kladno panem Jaroslavem Drahošem.

b) Příslušný organizační článek na základě výše zmíněné Žádosti ve věci měření rychlosti vozidel Městskou policií Hlinsko – TruCAM ze dne 28. července 2024 provedl dne 29. července 2024 v obci Kladno místní šetření na silnici 3. třídy č. 3439, přičemž byly zjištěny dotčené objekty a místa, které se nacházejí přímo u předmětné komunikace. Bylo zjištěno, že v daném úseku přiléhá ke komunikaci budova obecního úřadu obce Kladno, zastávka BUS s přilehlou točnou pro vozidla a autobusy, kaple, prodejna potravin a truhlářství s přilehlým parkovištěm. Dále bylo zjištěno, že v obci byla provedena obměna živičného povrchu komunikace a na pravé straně ve směru k obci Dědová byl zřízen chodník, který je ve směru od sil. I/34 zpevněn zámkovou dlažbou, kdy povrch chodníku poté přechází do nezpevněné podoby asi v 1/4 své délky v obci. Chodci tedy musí vždy přecházet předmětnou komunikaci, aby se z jedné strany obce dostaly na protější chodník. Bylo zjištěno, že komunikace má zatáčkovitý profil s jednotlivými přímými

úseky, kdy profil komunikace je dán okolní zástavbou. V daném místě proto nebylo možné provést úplnou stavební úpravu komunikace, která by vedla k jejímu zpřehlednění.

Vlivem profilu dotčené komunikace je tato komunikace značně nepřehledná a to i s ohledem na to, že v určeném úseku komunikace pro měření rychlosti, tj. „Kladno, sil. III/3439, měření v obou směrech jízdy, v měřeném úseku minimálně 100 m za DZ č. IZ 4a (obec) ve směru jízdy od sil. I/34 po dům čp. 90 ve směru od obce Dědová“ se v délce cca. 1000 m nachází 10 křižovatek, kdy z toho 4 křižovatky mají z vedlejších silnic umístěná odrazová zrcadla, pro bezpečnější najíždění na hlavní pozemní komunikaci. Časový úsek platnosti stanoviska byl určen na dobu jednoho roku od 1. září 2024 do 31. srpna 2025. Na místě bylo také zjištěno, že předmětná komunikace slouží jako spojnice od sil. I/34 přes obce Kladno, dále na obec Dědová, kdy poté navazuje na sil. II/343, v dalším směru na Jeníkov a dále na Hlinsko. Hustota provozu je zde vyšší, neboť řidiči tuto trasu užívají ke zkrácení cesty směrem na Hlinsko, zejména do místní části Blatno. Jedná se tedy o komunikaci, která je zatížena dopravní obslužností uvedených obcí.

Místní šetření bylo v dané obci následně prováděno ve zvýšené míře, neboť již v průběhu roku 2024, resp. od 15. května 2024 začaly stavební práce - úplná obměna mostních konstrukcí v obci Hlinsko v místní částí Blatno, na sil. II/343. Byla stanovena objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t obousměrně vedena po sil. II/343, směr Kameničky, Herálec, Svratka, následně na sil. II/354 Svratouch, Krouna, vlevo na sil. I/34 směr Hlinsko a v opačném směru. Bohužel řidiči vozidel nad 3,5 t nerespektovali dopravní značení a jezdili přes tuto obec, ačkoliv to měli dopravním značením zakázáno. Pro ostatní řidiče vozidel do 3,5 t naopak průjezd přes obec Kladno nebyl omezen, kdy došlo k nárůstu intenzity silničního provozu. Řidiči si začali zkracovat svou jízdu právě přes tuto obec, po sil. III/3439, zejména obyvatelé Hlinska, místní části Blatno, ale i ostatní řidiči, zejména ve směru od sil. I/34 směrem k obci Dědová, Jeníkov a dále na Hlinsko. Stavební práce pokračují i v současné době roku 2025 v místní části Blatno a budou trvat i nadále. Právě i z tohoto důvodu je zde naplněn zájem na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích z preventivního hlediska tak, aby se snížila možná dopravní rizika.

c) Povinný subjekt sděluje, že nedošlo k odchýlení se od žadatelem zmiňované metodiky, neboť tato v bodu 2.1 „Podmínky pro výběr místa k měření" uvádí, že se jedná zejména o místa či úseky, kde ve spojitosti s překračováním nejvyšší dovolené rychlosti buď opakovaně dochází k dopravním nehodám, případně kolizním situacím nebo je to potřeba k naplnění zájmu na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích s ohledem na povahu místa či úseku. To znamená, že výčet míst či úseků není uzavřen, ale představuje pouze demonstrativní výčet míst určených k měření rychlosti. Orgán policie může naopak svým správním uvážením určit i jiná vhodná místa k měření rychlosti vozidel, při naplnění zájmu na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích z preventivního hlediska, aby pomohl snížit tato rizika.

Ústavní soud (nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2018, sp. zn. Pl. ÚS 15/16 nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 3. září 2019, US 2478/19) také konstatoval, že k naplnění zájmu na zajištění bezpečnosti silničního provozu lze přistoupit nejen tak, že měření rychlosti bude prováděno v místech, kde v minulosti ve zvýšené míře již došlo k dopravním nehodám a rizikovým situacím spojeným s překračováním nejvyšší povolené rychlosti. Zájem na zajištění bezpečnosti silničního provozu lze odvíjet i od jiných skutečností. Lze jej odvíjet např. od povahy místa, kde se má rychlost měřit, jde-li o místo, kde překročení rychlosti zvyšuje riziko krizových situací. Při určování míst či úseků pro měření není třeba čekat na to, až se stane v daném místě tragédie, ale je vhodné zde

rychlost vozidel měřit s ohledem na povahu místa preventivně a napomáhat tak ke snížení dopravních rizik.

d) Dotčená Metodika v bodu 4.1 uvádí, že je možné, resp. vhodné požadovat průběžné vyhodnocování účelnosti stanoviska o určení míst pro měření rychlosti vozidel ze strany obecní policie. Metodika striktně nepřikazuje povinné provádění průběžného vyhodnocování určených míst či úseků, ale i tak příslušný organizační článek prováděl a nadále bude provádět vyhodnocování daného úseku. V současně době důvody stanoviska pro určení úseku pro měření nadále trvají a je ve veřejném zájmu, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost provozu na pozemní komunikaci v tomto úseku z preventivního hlediska a předcházelo se případným kolizním situacím. S ohledem na bod 4.2 metodiky se určil časový úsek platnosti stanoviska na dobu jednoho roku od 1. září 2024 do 31. srpna 2025. V případě žádosti o prolongaci stanoviska bude provedeno opětovné vyhodnocení daného úseku.

Ad 2)

a) Součinnost obecní policie s Policií České republiky vyplývající z § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), nezapovídá možnost duplicitního měření rychlosti vozidel ze strany obou složek v daném úseku. Kdyby k takovému měření v určitém úseku docházelo, tak žádný právní předpis nezakazuje, aby Policie České republiky ve stejném časovém okamžiku měřila rychlost v daném úseku společně s obecní policií, např. v jiných částech úseku, dokonce i na stejném místě, každá složka jiný směr.

Městská policie Hlinsko zaslala dne 5. března 2025 pod č. j. Hl 10553/2025/MP, „Oznámení ve věci měření rychlosti vozidel Městskou policií Hlinsko – TruCAM" – viz příloha č. 3, kdy sdělila, že měření rychlosti vozidel bude prováděno v termínu od 10. března 2025 do 30. března 2025 v časech od 07:00 hodin do 20:00 hodin na určených úsecích v Hlinsku, jeho místních částech a v obcích s veřejnoprávní smlouvou.

Ze strany obecní policie bylo jednoznačně uvedeno v jakém časovém úseku a na jakých místech bude měření rychlosti probíhat. V oznámení je uvedeno rozpětí podle dnů, zároveň je uveden i časový úsek měření a vztahuje se na všechna určená místa či úseky pro měření rychlosti. Tedy k měření nedochází po dobu celých 24 hodin jednotlivých dnů. Takové oznámení ze strany obecní policie je platné a dotčený organizační článek ho plně akceptoval jako podmínku, kterou určil ve svém stanovisku pod č. j. KRPE-69274-2/ČJ-2024-170306. Policii České republiky nikterak nepřísluší určovat dobu měření rychlosti vozidel ze strany obecní policie, což bylo prezentováno Nejvyšší správním soudem v rozsudku č. j. 9 As 185/2014-27 ze dne 17. prosince 2014, kdy soud konstatoval, že obecní policie je oprávněna si určit dobu měření a toleranci měřícího zařízení.

Obecní policie musí oznámit před začátkem měření tento svůj úmysl Policii České republiky s tím, že lhůta, ve které by to měla učinit, není právními předpisy stanovena. Platí tedy, že to musí být povinně před zahájením měření, což Městská policie Hlinsko splnila.

b) Jak již bylo uvedeno pod písmenem a), ze strany obecní policie je jednoznačně v oznámení uvedeno v jakém časovém úseku a na jakých místech bude měření rychlosti probíhat. V oznámení je uvedeno rozpětí podle dnů, zároveň je uveden i časový úsek měření a vztahuje se na všechna určená místa či úseky pro měření rychlosti. Tedy k měření nedochází po dobu celých 24 hodin jednotlivých dnů. Takové oznámení ze strany obecní policie je platné a příslušný organizační článek ho plně akceptoval jako podmínku, kterou určil ve svém stanovisku pod č. j. KRPE-69274-2/ČJ-2024-170306. Tímto obecní policie splnila oznamovací podmínku před měřením rychlosti.

c) K danému dotazu je třeba předně uvést, že strážníci obecní policie jsou zaměstnanci příslušné obce a k jejich kontrole je tak oprávněn představitel územní samosprávy, tedy starosta či jiný zmocněný pracovník obce. Tyto osoby by měly ze své funkce kontrolovat činnost obecní policie na jednotlivých úsecích její činnosti. Měření rychlosti na základě stanoviska o určení těchto míst k těmto činnostem zajisté patří a je nutné ji kontrolovat.

Policie České republiky má oprávnění k provádění kontroly, zda jsou dodržovány podmínky ve stanovisku o určení míst k měření rychlosti. Případná kontrola se může týkat toho, zda obecní policie měří v určených místech či úsecích a neměří jinde, tak i časového období měření, které bylo Policii České republiky předem oznámeno. V neposlední řadě může dát podnět ke kontrole i samotný občan a to buď představiteli územní samosprávy či se může obrátit na Policii České republiky.

V případě, že by Policie České republiky svou kontrolní činností zjistila, že obecní policie vykonává své zmocnění k měření rychlosti v rozporu s vydaným stanoviskem o určení míst či úseků k měření rychlosti, tedy měří na jiném místě či úseku nebo v jiném časovém období než oznámila, bude ihned vyzvána, aby takové činnosti ihned zanechala. V neposlední řadě nelze vyloučit případné zrušení celého stanoviska o určení míst pro měření rychlosti a tím odejmout zákonné zmocnění obecní policie k měření rychlosti vozidel.

Mimo uvedené body je nutno uvést, že Policie České republiky ve svém stanovisku obecní policii uvedla, že při výběru stanovišť bude dbáno na to, aby při zastavování a kontrole vozidel nebyly porušovány obecně závazné právní normy, zejména zákon o silničním provozu. Příslušný organizační článek určil tuto podmínku, ale je na obecní policii, jak bude takové měření a následné zastavování vozidel provádět. Může například provádět měření rychlosti v určeném úseku a změřená vozidla zastavovat i mimo určený úsek či místo při dodržení své působnosti v daném katastru obce či podle veřejnoprávní smlouvy. Dokonce změřená vozidla nemusí zastavovat vůbec a pouze oznamovat taková porušení správnímu orgánu obce s rozšířenou působností k projednání. Vše je na zvážení strážníků, kteří provádí měření rychlosti. Policie České republiky do toho nijak nemůže zasahovat.

Ad 3)

K tomuto bodu je nutné uvést, že není zřejmé jaký případný přestupek, má žadatel na mysli. Obecně lze konstatovat, že pokyn strážníka k zastavení vozidla je řidič povinen uposlechnout a zastavit své vozidlo, což vyplývá z § 79 zákona o silničním provozu, kdy k tomuto má obecní policie zákonné oprávnění. Dále z § 75 odst. 8 zákona o silničním provozu vyplývá, že strážník obecní policie je oprávněn pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a není-li řízení provozu zajištěno Policií České republiky nebo v součinnosti s Policií České republiky. Při usměrňování provozu používá strážník pokyny stanovené pro řízení provozu policistou. Tyto pokyny je řidič povinen uposlechnout.

