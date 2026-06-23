Národní protidrogová centrála SKPV PČR
13 obžalovaných v České republice a 11 obviněných v Polsku
Kriminalisté Národní protidrogové centrály uzavřeli vyšetřování případu s krycím názvem Kardio. Na základě jejich návrhu státní zástupce KSZ v Brně obžaloval 13 lidí z drogové trestné činnosti a obchodování s anaboliky. Dalších 11 osob bylo obviněno v Polsku.
Podle kriminalistů organizovanou skupinu vybudovali dva muži poté, co v Polsku získali odběratele marihuany. Od dalších pěti obviněných měli marihuanu nakupovat za 30 až 40 tisíc korun za kilogram a vyvážet ji do Polska a Maďarska, kde ji podle zjištění detektivů prodávali zhruba za dvojnásobek ceny.
V Polsku pak podle kriminalistů společně s dalšími dvěma muži zajišťovali pervitin, mefedron a látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem, které dováželi a distribuovali v České republice, konkrétně ve Středočeském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Později měli své portfolio rozšířit o prodej kokainu. Dovozem této drogy z Německa se podle detektivů zabývali další tři obvinění.
Kriminalisté skupině kladou za vinu vývoz a prodej 35 kg marihuany, dovoz a distribuci kokainu a pervitinu v řádu kilogramů, stovek gramů mefedronu a velkého množství anabolických steroidů.
Při akci Kardio kriminalisté zajistili 20 kilogramů marihuany, 130 rostlin konopí, několik pěstebních technologií, 110 gramů kokainu, 165 gramů pervitinu, 27 gramů mefedronu a větší množství anabolik a steroidů, ale také například roznětku do dělostřeleckého granátu. Dále zajistili byt v hodnotě téměř tří milionů korun, investiční zlato zhruba za milion korun, půl milionu korun v hotovosti, luxusní hodinky a tři osobní automobily.
Osmi obviněným hrozí v České republice až 18 let vězení, pěti pěstitelům marihuany až 5 let odnětí svobody. Aktuálně jsou ve vazbě tři obvinění.
Během prověřování poznatků o vzájemném prodeji drog a anabolických steroidů mezi skupinami pachatelů působícími v České republice a Polsku vznikl společný vyšetřovací tým obou států.
Polská policie obvinila 11 lidí a zajistila 167 kg klefedronu, bezmála kilogram MDMA, podobné množství kokainu, 230 g látky alfa-PVP a finanční prostředky v hodnotě téměř půl milionu korun. Kriminalisté skupině kladou za vinu dovoz 120 kg marihuany, 20 kg amfetaminu, 50 kg metamfetaminu a 5 kg alfa-PVP.
23. června 2026
kpt. Lucie Šmoldasová
tisková mluvčí NPC SKPV