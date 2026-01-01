Policie České republiky  

12. Žádost o poskytnutí informace k dopravní nehodě na Svitavsku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 5. března 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také jen „povinný subjekt“) prostřednictvím e-podatelny žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatel domáhá poskytnutí informace: „zda byla dne 4. 3. 2026 v čase od 12:30 do 14:00 řešena nějaká dopravní nehoda (kolo, motocykl, auto) na malém kruhovém objezdu (silnice E442 směr na Litomyšl a na druhou stranu Koclířov, E461 směr Lačnov-Svitavy a 03532 směr Opatovec) v blízkosti čerpací stanice Shell.“.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona níže poskytuje ve spolupráci s příslušným organizačním článkem (dopravní inspektorát Svitavy) požadované informace.
Příslušný organizační článek povinného subjektu (dopravní inspektorát Svitavy) nešetřil dne 4. března 2026 v čase od 12:30 do 14:00 hodiny na dotčeném kruhovém objezdu žádnou dopravní nehodu.
Požadované informace jsou žadateli poskytovány v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím e-mailu.