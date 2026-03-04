Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
12. ročník mezinárodního policejního lyžařského závodu v Záhřebu
Slavíme další úspěch na lyžích! Liberecký policista a občanský zaměstnanec v TOP 10 na mezinárodní policejní lyžařské soutěži v obřím slalomu.
Na začátku minulého týdne se v Chorvatském Záhřebu konal již dvanáctý tradiční mezinárodní policejní lyžařský závod, který měl i českou účast. Na startovní linii na hoře Sljeme, kde se v minulosti konal ženský světový pohár, se postavili hned dva čeští policisté z našeho ředitelství, kteří ostudu rozhodně neudělali. Reprezentoval nás občanský zaměstnanec Lukáš Vokatý, který skončil na krásném 10. místě a policista kpt. Bc. Lukáš Prskavec, DiS., který v konečném pořadí skončil 8. z celkového počtu 30 závodníků.
Kpt. Prskavec nám přiblížil celý závod slovy: „Celý úterní den probíhaly společné tréninky všech účastníků, zástupců zemí či partnerských zemí Evropské agentury Frontex. Počasí k nám nebylo vůbec přívětivé, bylo teplo a deštivo. I tak tu ale panovala přátelská atmosféra. Následující den se konal samotný závod, který byl velice náročný. Po předchozím dešti sice pořadatelé trať dobře upravili, počasí bylo už také krásné, ale povrch tratě do rána zamrzl. Jelo se tak po zledovatělé sjezdovce. Závod probíhal ve dvou kolech, kdy jsem první kolo vzhledem k náročnosti terénu bral tak trochu jako zkušební, takže jsem skončil po prvním kole desátý. Druhé kolo jsem to už ale pustil a bylo z toho 6. místo. Celkově jsem se umístil na 8. místě a kolega Vokatý na 10. místě. První příčku obsadil policista ze Severní Makedonie. Byla to úžasná zkušenost, za kterou děkujeme pořadatelům, kteří nás na tuto akci pozvali a také našemu vedení, které nám umožnilo se tohoto skvělého závodu účastnit.“
Medailisté si převzali ocenění z rukou ředitele Policejní akademie Záhřeb.
Vzhledem k veliké konkurenci a počtu závodníků, mnohdy i z řad bývalých reprezentantů, je výkon našich borců úctyhodný a tímto jim za skvělou reprezentaci Policie ČR a Krajského ředitelství policie Libereckého kraje velice děkujeme!
4. března 2026
nprap. Mgr. Iva Martínková
tisková mluvčí